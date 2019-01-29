Третьяковка защитит картины датчиками

Кадр из видеозаписи кражи картины с выставки «Архип Куинджи» © МВД России

После кражи картины Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Государственной Третьяковской галереи руководство музея намерено снабдить все экспонаты датчиками и рассматривает возможность введения досмотра посетителей на выходе.

Об этом сегодня, 28 января заявила директор ГТГ Зельфира Трегулова, передает ТАСС.

«С учетом того, что произошло, вполне возможно, что эту меру придется ввести», — сказала директор о досмотре посетителей, отметив, что это может вызвать их недовольство.

Также Трегулова обещала оснастить специальными датчиками все картины, выставленные в галерее. «Я со всей ответственностью отвечаю, что все последующие выставки Третьяковской галереи, несмотря на то, что их бюджеты уже давно сверстаны и спонсорские средства на это получены, будут оснащены подобными датчиками», — подчеркнула она.

По мнению директора ГТГ, кража картины стала возможной по причине общедоступности и открытости музея. «То, что произошло, вне зависимости от того, к каким результатам придут и следствие, и представители Минкультуры... это результат и одно из следствий невероятной востребованности музеев сегодня, огромного количества людей, которые приходят в наши залы, на наши выставки. Общедоступность множит риски», — отметила Трегулова.

27 января картину «Ай-Петри. Крым» сняли со стены одного из залов Инженерного корпуса ГТГ, где проходит выставка «Архип Куинджи», и вынесли из здания на глазах у посетителей.

Вскоре сотрудники МВД и ФСБ задержали в Подмосковье подозреваемого в похищении картины Куинджи, сама она обнаружена в неповрежденном виде и изъята полицией.

P.S. Как сообщил ТАСС директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов, все картины на выставке Куинджи в ГТГ будут оснащены датчиками до конца дня.





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