Программа «Новое кино» продолжится в «Октябре»Кадр из фильма «Юха»© Nox Film
30 января в московском киноцентре «Каро 11 Октябрь» возобновится ежемесячный цикл показов короткометражных фильмов в рамках авторской программы «Новое кино» кинокритика Сергея Дешина и продюсера Тамары Богдановой.
«Каждый альманах будет представлен тремя картинами режиссеров нового поколения, успевших заявить о себе на международных кинофестивалях», — говорится в сообщении на сайте «КАРО.Арт».
В расписании 30 января работы выпускников Московской школы нового кино:
«Юха» (2015), реж. Мария Игнатенко («2morrow/Завтра»)
Главный герой грабит квартиру, привычными движениями перебирает чужие вещи. Но преступление выходит из-под контроля — в темноте Юха натыкается на хозяйку квартиры, девушку, которую он не сможет забыть.
«Рина» (2017), реж. Артур Григорьев (ММКФ, Voices)
Муж и жена ждут дочь, чтобы поехать на семейный ужин, но она не берет телефон. Они едут ее искать…
«22» (2016), реж. Игорь Поплаухин (Монреальский кинофестиваль, «Дух огня»).
Молодой парень с городских окраин не справляется с собственной жизнью: непреодолимая пропасть в общении с матерью, тихая вражда с отчимом, драки стенка на стенку и пацанский кодекс чести, вероломная девушка, серьезные проблемы со здоровьем. Но самый неожиданный «сюрприз» выкинет он сам.
После показа состоится обсуждение с участием авторов фильмов и приглашенных деятелей культуры и киноиндустрии.
Организаторы программы — кинокомпания KINOKULT Producers Center и проект "КАРО.Арт"
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