В трех городах России покажут итальянскую киноклассику© «Иноекино»
С 8 по 11 февраля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска фильмы Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи и Лукино Висконти.
В программе «Итальянская классика на большом экране» четыре фильма:
«Сладкая жизнь» (La dolce vita, Италия-Франция, 1960)
Режиссер: Федерико Феллини
Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди, Пьер Паоло Пазолини
Оператор: Отелло Мартелли
Композитор: Нино Рота
В главных ролях: Марчелло Мастроянни, Анита Экберг, Анук Эме
«Восемь с половиной» (8½, Италия-Франция, 1963)
Режиссер: Федерико Феллини
Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди
Оператор: Джанни Ди Венанцо
Композитор: Нино Рота
В главных ролях: Марчелло Мастроянни, Клаудиа Кардинале, Анук Эме
«Конформист» (Il conformista, Италия-Франция-Германия, 1970)
Режиссер: Бернардо Бертолуччи
Авторы сценария: Бернардо Бертолуччи по роману Альберто Моравиа
Оператор: Витторио Стораро
Композитор: Жорж Делерю
В главных ролях: Жан-Луи Трентиньян, Стефания Сандрелли, Энцо Тарашо, Доминик Санда
«Семейный портрет в интерьере» (Gruppo di famiglia in un interno, Франция, 1970)
Режиссер: Лукино Висконти
Авторы сценария: Лукино Висконти, Энрико Медиоли, Сузо Чекки Д’Амико
Оператор: Паскуалино Де Сантис
Композитор: Франко Маннино
В главных ролях: Берт Ланкастер, Хельмут Бергер, Сильвана Мангано
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 8 февраля в 20:30 — «Сладкая жизнь»
- 9 февраля в 19:00 — «Восемь с половиной»
- 10 февраля в 19:00 — «Конформист»
- 11 февраля в 19:00 — «Семейный портрет в интерьере»
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 8 февраля в 19:30 — «Сладкая жизнь»
- 9 февраля в 19:30 — «Восемь с половиной»
- 10 февраля в 18:00 — «Конформист»
- 11 февраля в 19:30 — «Семейный портрет в интерьере»
Новосибирск, кинотеатр «Победа»
- 8 февраля в 19:00 — «Сладкая жизнь»
- 9 февраля в 19:00 — «Восемь с половиной»
- 10 февраля в 17:00 — «Конформист»
- 11 февраля в 17:00 — «Семейный портрет в интерьере»
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.
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