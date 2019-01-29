В трех городах России покажут итальянскую киноклассику

© «Иноекино»

С 8 по 11 февраля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска фильмы Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи и Лукино Висконти.

В программе «Итальянская классика на большом экране» четыре фильма:

«Сладкая жизнь» (La dolce vita, Италия-Франция, 1960)

Режиссер: Федерико Феллини

Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди, Пьер Паоло Пазолини

Оператор: Отелло Мартелли

Композитор: Нино Рота

В главных ролях: Марчелло Мастроянни, Анита Экберг, Анук Эме

«Восемь с половиной» (8½, Италия-Франция, 1963)

Режиссер: Федерико Феллини

Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди

Оператор: Джанни Ди Венанцо

Композитор: Нино Рота

В главных ролях: Марчелло Мастроянни, Клаудиа Кардинале, Анук Эме

«Конформист» (Il conformista, Италия-Франция-Германия, 1970)

Режиссер: Бернардо Бертолуччи

Авторы сценария: Бернардо Бертолуччи по роману Альберто Моравиа

Оператор: Витторио Стораро

Композитор: Жорж Делерю

В главных ролях: Жан-Луи Трентиньян, Стефания Сандрелли, Энцо Тарашо, Доминик Санда

«Семейный портрет в интерьере» (Gruppo di famiglia in un interno, Франция, 1970)

Режиссер: Лукино Висконти

Авторы сценария: Лукино Висконти, Энрико Медиоли, Сузо Чекки Д’Амико

Оператор: Паскуалино Де Сантис

Композитор: Франко Маннино

В главных ролях: Берт Ланкастер, Хельмут Бергер, Сильвана Мангано

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.





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