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В трех городах России покажут итальянскую киноклассику

News_detailed_picture© «Иноекино»

С 8 по 11 февраля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга, Москвы и Новосибирска фильмы Федерико Феллини, Бернардо Бертолуччи и Лукино Висконти.

В программе «Итальянская классика на большом экране» четыре фильма:

  • «Сладкая жизнь» (La dolce vita, Италия-Франция, 1960)
    Режиссер: Федерико Феллини
    Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди, Пьер Паоло Пазолини
    Оператор: Отелло Мартелли
    Композитор: Нино Рота
    В главных ролях: Марчелло Мастроянни, Анита Экберг, Анук Эме

  • «Восемь с половиной» (, Италия-Франция, 1963)
    Режиссер: Федерико Феллини
    Авторы сценария: Федерико Феллини, Эннио Флайяно, Туллио Пинелли, Брунелло Ронди
    Оператор: Джанни Ди Венанцо
    Композитор: Нино Рота
    В главных ролях: Марчелло Мастроянни, Клаудиа Кардинале, Анук Эме

  • «Конформист» (Il conformista, Италия-Франция-Германия, 1970)
    Режиссер: Бернардо Бертолуччи
    Авторы сценария: Бернардо Бертолуччи по роману Альберто Моравиа
    Оператор: Витторио Стораро
    Композитор: Жорж Делерю
    В главных ролях: Жан-Луи Трентиньян, Стефания Сандрелли, Энцо Тарашо, Доминик Санда

  • «Семейный портрет в интерьере» (Gruppo di famiglia in un interno, Франция, 1970)
    Режиссер: Лукино Висконти
    Авторы сценария: Лукино Висконти, Энрико Медиоли, Сузо Чекки Д’Амико
    Оператор: Паскуалино Де Сантис
    Композитор: Франко Маннино
    В главных ролях: Берт Ланкастер, Хельмут Бергер, Сильвана Мангано

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Новосибирск, кинотеатр «Победа»

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

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