На «Винзаводе» пройдет дискуссия «Гибридные зоны: этика межвидовости»

Вацлав Холлар. Гравюра из серии «Animalium, ferarum et bestiarum». 1663 © The Metropolitan Museum of Art

28 января в цикле «Диамат» Философского клуба «Винзавода» состоится дискуссия «Гибридные зоны: этика межвидовости», посвященная тому, как научное описание природы отражает идею превосходства человека, существуют ли гибридные формы жизни, и что открывают новые способы классификации в биологии.

Начало дискуссии «Гибридные зоны: этика межвидовости» в 19:00, она пройдет в Винтажном зале Центра современного искусства «Винзавод», вход свободный по предварительной регистрации.

Философ Магдалена Кожевникова и биолог Виктория Гинанова представят два разных подхода к проблемам видообразования и научной классификации. Участницы дискуссии будут говорить о том, является ли понятие вида культурным конструктом, который стал употребляться в качестве доказательства некой высшей позиции человека, или все-таки оно не является порождением человеческого разума в стремлении все классифицировать, а отражает реально существующие барьеры.

Магдалена Кожевникова — кандидат философских наук, биоэтик, член Ассоциации медицинских антропологов, живет и работает в Польше.

Виктория Гинанова — биолог, младший научный сотрудник лаборатории иммунофармакологии Государственного научно-исследовательского института особо чистых биопрепаратов, научный консультант Политехнического музея.













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