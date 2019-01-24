Дмитрий Черняков поставил «Троянцев» Берлиоза в Париже© Opéra national de Paris
Сегодня, 25 января, в Опере Бастилии в Париже пройдет премьера оперы Гектора Берлиза «Троянцы» в постановке российского режиссера Дмитрия Чернякова.
До 12 февраля состоятся еще шесть премьерных представлений «Троянцев». Дирижировать оркестром и хором Парижской национальной оперы будет ее музыкальный руководитель Филипп Жордан.
Над спектаклем также работали художник по костюмам Елена Зайцева, художник по свету Глеб Фильштинский, видеохудожник Тини Буркхальтер и хормейстер Хосе-Луис Бассо.
Главные партии исполняют Стефани Д'Устрак (Кассандра), Мишель Лозье (Асканий), Вероника Жанс (Гекуба), Брендон Йованович (Эней), Стефан Дегу (Хореб), Кристиан Хельмер (Пантей), Паата Бурчуладзе (Приам) и Екатерина Семенчук (Дидона).
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