Музей архитектуры представит выставку, посвященную творчеству Игнатия Милиниса

Жилые дома Автозавода имени Сталина. 1936-1937 © Государственный архитектурный музей имени А.В. Щусева

14 февраля в Государственном архитектурном музее имени А.В. Щусева в Москве откроется выставка «Герои АвангардСтроя. Архитектор Игнатий Милинис».

Как сообщает сайт музея, это первая монографическая выставка, посвященная творчеству одного из самых значительных русских архитекторов-авангардистов Игнатия Милиниса (1899–1974). В экспозицию войдут фотографии, документы и чертежи архитектора.

Среди работ Игнатия Милиниса Клуб строителей (1926) и Музей революции (1927) в Киеве, клуб Союза строителей в Харькове (1927). Совместно с идеологом Объединения современных архитекторов (ОСА) Моисеем Гинзбургом архитектор спроектировал и построил дом-коммуну Наркомфина в Москве (1928–1929) и Дом Правительства в Алма-Ате (1927–1928).

«Игнатий Францевич находил подходы к созданию первых районных планировок СССР, — отмечают организаторы выставки. — Проектирование жилых домов и комплексов постепенно стало основным направлением в творчестве архитектора. В 1930-е годы он выстроил в постконструктивистском стиле жилые дома ЗИЛ на Угрешской и Велозаводской улицах».

Выставка «Герои АвангардСтроя. Архитектор Игнатий Милинис» в Музее архитектуры продлится до 5 мая.

















ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ