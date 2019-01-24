Мировая премьера симфонии Александра Мосолова пройдет в Москве

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26 января на сцене Большого зала Московской консерватории состоится мировая премьера Пятой симфонии Александра Мосолова (1900-1973).

Симфония была написана в 1965 году, композитор посвятил ее жене — народной артистке СССР, хормейстеру и педагогу Нине Мешко (1917–2008). 26 января в Большом зале консерватории Пятая симфония прозвучит в исполнении Московского симфонического оркестра под управлением Артура Арнольда (Нидерланды).

Также в программе Концерт для арфы с оркестром, в котором будет солировать Тейлор Флешман (США). Первый в советской музыке концерт для арфы Александр Мосолов посвятил арфистке Вере Дуловой (1909–2000), которая в 1939 году стала его первой исполнительницей.

Кроме того, на концерте прозвучит симфоническая сюита для большого оркестра «Туркменская музыка», впервые исполненная на международной выставке 1935 года в Брюсселе.





















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