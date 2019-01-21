ММОМА представит выставку-исследование Павла Отдельнова «Промзона»© ММОМА
30 января в Московском музее современного искусства (ММОМА) откроется выставка Павла Отдельнова «Промзона», исследующая комплес химических заводов в родном городе художника – Дзержинске (Нижегородская область).
«Хронология проекта насчитывает более четырех лет и включает в себя шесть разделов, которые будут представлены вместе впервые, — сообщает сайт ММОМА. — При подготовке проекта Отдельнов исследовал территорию заводов в ее текущем состоянии, архивы, газеты того времени, а также обратился к личным историям людей, работавших на химическом производстве. Задействуя различные медиа — живопись, фотографию, видео, инсталляцию, текст и реди-мейд — художник предлагает взглянуть на ушедшую эпоху в ее историческом и персональном измерении».
Выставка «Промзона» в ММОМА продлится до 10 марта. В рамках проекта пройдут авторские экскурсии Павла Отдельнова, а также паблик-ток с участием художника, куратора и приглашенных специалистов.
Павел Отдельнов (р. 1979) окончил Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова и Институт проблем современного искусства. В 2015 и 2017 годах был номинирован на премию Кандинского, в номинации «Проект года», в 2017 году стал лауреатом премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина (специальный приз Французского института). Произведения художника находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, Московском музее современного искусства, а также в других государственных и частных музеях и коллекциях. Живет и работает в Москве.
Выставка организована при поддержке галереи «Триумф», партнер проекта — Фонд имени Генриха Бёлля
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