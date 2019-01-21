Премия Сергея Курёхина принимает заявки© Центр современного искусства им. Сергея Курёхина
До 1 февраля открыт прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на соискание международной премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина.
Премия имени Сергея Курёхина была учреждена в 2009 году. Задачи конкурса — выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса отечественного искусства и его интеграция в международную культурную среду.
В основе Премии имени Сергея Курёхина лежат принципы «Поп-Механики»: поиск новых форм взаимодействия искусств, провокационность, ориентация на перформанс, импровизация и непредсказуемость творческого результата. Премия поддерживает появление новых мультимедийных жанров в области современного искусства, современной музыки и сценических искусств.
Конкурс проводится в семи номинациях:
- Гран-при «Поп-механика»
- Лучший кураторский проект
- Лучшее произведение визуального искусства
- Лучший медиа-объект
- Искусство в общественном пространстве
- Фестиваль в области современного искусства
- Лучший текст о современном искусстве
Также присуждаются почетные премии «Этно-Механика» (за проект в сфере world music) и «Электро-Механика» (за проект в сфере электронной музыки) и специальный приз Французского института.
К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные авторы, произведения и проекты которых были реализованы с января по декабрь 2018 года.
Для участия необходимо скачать и заполнить бланк анкеты-заявки, а затем отправить подготовленные документы одним письмом на электронный адрес art@kuryokhin.net.
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