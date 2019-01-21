Премия Сергея Курёхина принимает заявки

© Центр современного искусства им. Сергея Курёхина

До 1 февраля открыт прием заявок на участие в ежегодном конкурсе на соискание международной премии в области современного искусства имени Сергея Курёхина.

Премия имени Сергея Курёхина была учреждена в 2009 году. Задачи конкурса — выявление и поддержка перспективных художников, кураторов и музыкантов, повышение статуса отечественного искусства и его интеграция в международную культурную среду.

В основе Премии имени Сергея Курёхина лежат принципы «Поп-Механики»: поиск новых форм взаимодействия искусств, провокационность, ориентация на перформанс, импровизация и непредсказуемость творческого результата. Премия поддерживает появление новых мультимедийных жанров в области современного искусства, современной музыки и сценических искусств.

Конкурс проводится в семи номинациях:

Гран-при «Поп-механика»

Лучший кураторский проект

Лучшее произведение визуального искусства

Лучший медиа-объект

Искусство в общественном пространстве

Фестиваль в области современного искусства

Лучший текст о современном искусстве

Также присуждаются почетные премии «Этно-Механика» (за проект в сфере world music) и «Электро-Механика» (за проект в сфере электронной музыки) и специальный приз Французского института.

К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные авторы, произведения и проекты которых были реализованы с января по декабрь 2018 года.

Для участия необходимо скачать и заполнить бланк анкеты-заявки, а затем отправить подготовленные документы одним письмом на электронный адрес art@kuryokhin.net.













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