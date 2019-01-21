Фотографы агентства Magnum создадут в «Зарядье» выставку о Москве

Карнавал в Ноттинг-Хилле. Лондон, 2018 © Alex Majoli / Magnum Photos

С 28 января по 9 февраля в московском парке «Зарядье» будет работать экспериментальная лаборатория Magnum Live Lab/19 фотоагентства Magnum Photos. Выставку о современной Москве подготовят фотографы Томас Дворжак (Германия), Алекс Майоли (США) и Нюша Таваколян (Иран).

Фотолаборатории Magnum в разные годы работали в Лондоне и Париже. В Москве проект открывается впервые.

Magnum Live Lab/19 займет информационный павильон «Купол». Команда фотолаборатории проведет съемки в разных районах Москвы, уделяя особое внимание исторической и современной архитектуре, устройству общественных и культурных пространств, а также портретам жителей города.

Все этапы работы участников фотолаборатории — в том числе редактирование и печать снимков — будут открытыми для всех желающих. Постепенно на глазах у посетителей лаборатория Magnum Live Lab/19 превратится в выставочное пространство, где представят итоги проекта.

Во время работы лаборатории в Москве пройдет обучающее мероприятие с участием фотографов и куратора проекта — Нины Гомиашвили. Кроме того, по итогам деятельности Magnum Live Lab/19 будет снят фильм.

Проект организован АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» при поддержке комитета по туризму города Москвы, международным фотоагентством Magnum Photos и парком «Зарядье»





















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