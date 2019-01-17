В Москве пройдет архитектурный фестиваль большого стиля

Образовательный проект «Москва глазами инженера» весь февраль будет проводить экскурсии и лекции об архитектуре 1930-х – 1950-х годов.

В расписании фестиваля экскурсии, участники которых познакомятся с выдающимися зданиями эпохи большого стиля: сталинскими высотками, павильонами ВДНХ, Библиотекой имени Ленина, Домом на набережной.

Отдельный цикл будет посвящен метрополитену: архитектуре наземных и подземных вестибюлей, инженерии, промышленному дизайну.

Речь пойдет и о зодчих, создававших стиль эпохи. Одну из экскурсий проведут по архитектурному наследию Алексея Щусева, а другому столпу советской неоклассики Ивана Жолтовскому посвятят лекцию. Также архитекторы и искусствоведы расскажут о неоархаизме в архитектуре 1920-х — 1930-х, сталинских высотках как кульминации историзма, стилистической концепции московского метро.

«Большинство людей ассоциируют советскую архитектуру 1930-х — 1950-х исключительно с так называемым сталинским ампиром, — говорит автор проекта «Москва глазами инженера» Айрат Багаутдинов. — На самом деле все было намного разнообразнее и сложнее, особенно на ранних этапах. Архитектура 1930-х — настоящий плавильный котел, ведь в это время еще не было полностью покончено с конструктивизмом, уже вовсю набирал обороты ар-деко, и начиналось освоение классического наследия, выразившееся в неоклассике. Наш фестиваль большого стиля мы придумали именно для того, чтобы показать всю архитектурную многослойность эпохи».













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