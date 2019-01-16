Роберт Гласпер и Ришар Бона приедут на «Триумф джаза»Роберт Класпер© «Триумф джаза»
В 2019 году хедлайнерами фестиваля «Триумф джаза» станут Роберт Гласпер (США), Ришар Бона (США), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.
Также на фестивале выступят Лаурин Талезе (США), Нильс Вюлькер (Германия), джаз-группа Ivanov Vibe Band Иннокентия Иванова, проект Саши Машина Sasha Mashin Outsidethebox, группа Евгения Побожего, Квартет и Квинтет Игоря Бутмана при участии Олега Аккуратова.
Концерты «Триумфа джаза» пройдут в трех городах:
- 13 марта в Петербурге (ДК имени М. Горького),
- 14 марта в Туле (Тульская филармония),
- с 15 по 17 марта в Москве (Московский международный дом музыки, Джаз-клуб Игоря Бутмана).
15 марта в Светлановском зале ММДМ выступят Трио Роберта Гласпера, Квартет Игоря Бутмана и джаз-группа Ivanov Vibe Band. 16 марта фестивальную программу продолжат Ришар Бона и его группа, Sasha Mashin Outsidethebox и Квинтет Игоря Бутмана. 17 марта «Триумф джаза — 2019» завершится выступлением Нильса Вюлькера, Группы Евгения Побожего, а также Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана и вокалистки Лаурин Талезе.
Кроме того, в рамках фестиваля состоится V фестиваль-конкурс «Детский триумф джаза», гала-концерт которого пройдет 15 марта на сцене ММДМ.
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