The Chemical Brothers выступят в Москве© SAV Entertainment
7 июня на московском стадионе «Динамо» состоится концерт британского электронного дуэта The Chemical Brothers.
Как соообщают организаторы концерта, группа компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу-Центр», The Chemical Brothers представят свой девятый студийный альбом «No Geography».
Его релиз назначен на весну 2019 года, уже вышли первые два сингла с нового альбома — «Free Yourself» и MAH.
«Влияние The Chemical Brothers на электронную музыку сложно переоценить. На их счету шесть пластинок, занимавших первое место в британских чартах, 12 млн альбомов и 6 млн синглов, проданных по всему миру, и первая среди электронщиков награда "Грэмми" в категории "Лучший рок-инструментал" за трек "Block Rockin' Beats" (всего за свою карьеру The Chemical Brothers получили четыре премии "Грэмми")», — отмечают организаторы московского концерта.
«Их новое шоу, — пишут они, — это невероятный визуальный ряд, суперхиты, на которых выросли уже поколения любителей электронной музыки и новые треки, которые надолго задержатся в сетах известных диджеев со всего мира».
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