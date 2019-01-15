В Петербурге открывается выставка русской религиозной деревянной скульптуры

Христос в темнице. XIX в.

Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей © Центральный выставочный зал «Манеж»

С 16 января по 10 февраля в Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге пройдет выставка «Христос в темнице», на которой будет представлена деревянная религиозная скульптура из 14 музеев России.

Среди них Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Пермская государственная художественная галерея, Моршанский историко-художественный музей, Переславль-Залесский музей-заповедник, Музей истории религии, и Тотемское музейное объединение.

Куратор выставки «Христос в темнице» — Семен Михайловский, ректор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, комиссар павильона России на Венецианской биеннале.

«Выставка посвящена достаточно редкому, но важному в православной иконографии сюжету — "Христос в темнице" ("Спас Полунощный") — заточению Иисуса Христа, подвергнутого поруганию и ожидающего восхождения на Голгофу, — сообщает сайт ЦВЗ «Манеж». — Страждущий Христос изображался сидящим, с терновым венком на голове и, чаще всего, с прижатой к щеке правой рукой. В пространстве "Манежа" покажут более тридцати скульптур середины XVII — начала XIX веков».

В первый день работы выставки в «Манеже» пройдет лекция историка Дмитрия Антонова «Христос страдающий: жесты и знаки в древнерусской иконографии».

















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