Денис Бояринов прочитает на ВДНХ курс лекций о советской поп-музыке

© Катя Кожевникова

26 января в Павильоне книги на ВДНХ в Москве начнется курс лекций музыкального журналиста, шеф-редактора раздела «Современная музыка» COLTA.RU Дениса Бояринова «Советская Атлантида 1957-1991».

«Мы взглянем на недавнее прошлое страны через оптику советского масскульта и развлекательной музыки, — сообщают организаторы цикла. — Раз в месяц в Павильоне книги нас ждет переоценка культурных ценностей и советских брендов, до сих пор не вышедших из обихода».

Цикл «Советская Атлантида 1957–1991» включает шесть лекций.

Каждая из них будет посвящена одному историческому периоду с конца 1950-х и до начала 1990-х годов и направлению в отечественной музыке, которое его ярко отражает.

На первой лекции цикла Денис Бояринов расскажет о советской музыке шестидесятых: «Мы послушаем на виниле и обсудим главных героев эпохи — Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Муслима Магомаева, а также вспомним уже забытых сегодня — Гелену Великанову, Майю Кристалинскую, Лидию Клемент и других».

























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