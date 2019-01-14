Денис Бояринов прочитает на ВДНХ курс лекций о советской поп-музыке© Катя Кожевникова
26 января в Павильоне книги на ВДНХ в Москве начнется курс лекций музыкального журналиста, шеф-редактора раздела «Современная музыка» COLTA.RU Дениса Бояринова «Советская Атлантида 1957-1991».
«Мы взглянем на недавнее прошлое страны через оптику советского масскульта и развлекательной музыки, — сообщают организаторы цикла. — Раз в месяц в Павильоне книги нас ждет переоценка культурных ценностей и советских брендов, до сих пор не вышедших из обихода».
Цикл «Советская Атлантида 1957–1991» включает шесть лекций.
Каждая из них будет посвящена одному историческому периоду с конца 1950-х и до начала 1990-х годов и направлению в отечественной музыке, которое его ярко отражает.
На первой лекции цикла Денис Бояринов расскажет о советской музыке шестидесятых: «Мы послушаем на виниле и обсудим главных героев эпохи — Владимира Высоцкого, Булата Окуджаву, Муслима Магомаева, а также вспомним уже забытых сегодня — Гелену Великанову, Майю Кристалинскую, Лидию Клемент и других».
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