В «Космосе» покажут мировое авторское кино

Кадр из фильма «Айка» © The Match Factory

С 24 по 31 января в московском кинотеатре «Космос» впервые пройдет первый международный зрительский фестиваль «Искусство кино х Москино», посвященный мировому авторскому кинематографу.

Организаторы фестиваля — сеть городских кинотеатров «Москино» департамента культуры Москвы и журнал «Искусство кино»

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, в программе фестиваля более двадцати работ российских и зарубежных режиссеров — картины, которые еще не вышли в российский прокат, а также лучшие фильмы прошлых лет.

В трех тематических блоках — «Лучшее 2018», «Премьеры» и «Новая румынская волна» — будет, в частности, представлены «Айка» Сергея Дворцевого (фильм открытия фестиваля), «Лабиринты прошлого» Асгара Фархади, «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды, «Война Анны» Алексея Федорченко, «Наше время» Карлоса Рейгадаса, «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвакер, «Процесс» Сергея Лозницы и «4 месяца, 3 недели и 2 дня» Кристиана Мунджиу.

Специальным событием фестиваля станет показ и обсуждение в кинотеатре «Звезда» всех серий телефильма Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо» (26 января).

Иностранные фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами, вход на все сеансы бесплатный по предварительной регистрации на сайте «Москино».













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