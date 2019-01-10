Выставка Андрея Кузькина пройдет на «Фабрике»

© Андрей Кузькин

С 1 по 24 февраля Центр творческих индустрий «Фабрика» в программе «Фабричные мастерские» представит персональную выставку московского художника Андрея Кузькина «Дар забвения или формула пустого мира».

Как сообщает пресс-служба ЦТИ «Фабрика», экспозиция представляет собой инсталляцию, в центре которой лежащий человек, созданный из хлеба — традиционного материала для художника.

«...Я придумал формулу пустого мира. Мира без любви, без бога, без истины, без всех этих понятий, которые дают нам надежду и согревают нас в трудные минуты, — говорит Андрей Кузькин. — Формулу государственной власти, формулу насилия, формулу управления одних людей другими. Формулу, которая реально работает. И будет работать до тех пор, пока мы не научимся помнить. Она проста, как дважды два — четыре, и описывается тремя произносимыми последовательно словами: ложь, страх, смерть. И замыкает эту триаду забвение».

Андрей Кузькин (р. 1979) окончил Московский государственный университет печати по специальности «Художественное и техническое оформление печатной продукции» (2001), с 2006 года участвует в художественных выставках (Берлинская, Красноярская и Московская биеннале и другие), лауреат ряда профессиональных премий, среди которых премии «Инновация» (2008) и премия Кандинского (2016). Живет и работает в Москве.





















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