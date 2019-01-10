Выставка Андрея Кузькина пройдет на «Фабрике»© Андрей Кузькин
С 1 по 24 февраля Центр творческих индустрий «Фабрика» в программе «Фабричные мастерские» представит персональную выставку московского художника Андрея Кузькина «Дар забвения или формула пустого мира».
Как сообщает пресс-служба ЦТИ «Фабрика», экспозиция представляет собой инсталляцию, в центре которой лежащий человек, созданный из хлеба — традиционного материала для художника.
«...Я придумал формулу пустого мира. Мира без любви, без бога, без истины, без всех этих понятий, которые дают нам надежду и согревают нас в трудные минуты, — говорит Андрей Кузькин. — Формулу государственной власти, формулу насилия, формулу управления одних людей другими. Формулу, которая реально работает. И будет работать до тех пор, пока мы не научимся помнить. Она проста, как дважды два — четыре, и описывается тремя произносимыми последовательно словами: ложь, страх, смерть. И замыкает эту триаду забвение».
Андрей Кузькин (р. 1979) окончил Московский государственный университет печати по специальности «Художественное и техническое оформление печатной продукции» (2001), с 2006 года участвует в художественных выставках (Берлинская, Красноярская и Московская биеннале и другие), лауреат ряда профессиональных премий, среди которых премии «Инновация» (2008) и премия Кандинского (2016). Живет и работает в Москве.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
14:02Выставка Андрея Кузькина пройдет на «Фабрике»
12:41Проект «Старт» продолжает юбилейный сезон
11:57В Мурманске пройдет международный аудиовизуальный фестиваль
Вчера
18:27Роскомнадзор нашел на сайте BBC пропаганду терроризма
17:51В Еврейском музее пройдет выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста»
16:36Исаакиевский собор не передают РПЦ
15:44Владельцем «Фонтанки.ру» стал издатель журналов Elle и Maxim
15:09«Иллюзион» представит ретроспективу Джона М. Сталя
13:40Филип Гласс завершил симфонический цикл по «Берлинской трилогии» Дэвида БоуиВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить