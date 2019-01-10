Проект «Старт» продолжает юбилейный сезон

© Саша Зубрицкая

22 января в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве откроется выставка «Frozen» художницы Саши Зубрицкой – третья выставка юбилейного сезона специального проекта поддержки молодого искусства «Старт».

Как сообщает пресс-служба ЦСИ «Винзавод», для своей персональной выставки участница петербургской группы «Север-7» Саша Зубрицкая собирает объекты из городской среды. Она объединяет их в новые объекты: забор в лесу; прозрачный контейнер, заполненный зажигалками; застывшее время в песочных часах; сетки для ловли осыпающейся штукатурки. Художница осмысляет и переживает свои эмоции через консервацию найденных предметов.

Инсталляцию дополняют мультимедиа форматы: видео, фото, gif-анимация.

«Выставка Саши Зубрицкой "Frozen" — это серия задокументированных свидетельств запертого аффекта, — говорит куратор выставки Лизавета Матвеева. — Проект тематизирует навязчивое желание, которому невозможно найти какой-либо выход. Представленные объекты — система знаков или улик; ряд означающих, свидетельствующих об отсутствии Вещи. Это место нехватки, где желание обостряется недостижимостью, и оказывается схваченным, замороженным в своей проявленности».

Выставка Саши Зубрицкой «Frozen» на площадке «Старт» продлится до 24 февраля.

В сезоне 2018/2019 с художниками проекта «Старт» работают четыре куратора. В 2018 году свой выбор сделали искусствовед, основатель нью-йоркской галереи Alyssa Davis Gallery Илья Смирнов и художник, географ Николай Смирнов. Учредитель независимой artist-run ярмарки, куратор Лизавета Матвеева и куратор, художник Ольга Дерюгина представят молодых художников в 2019 году.









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