В Еврейском музее пройдет выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста»

© Еврейский музей и центр толерантности

28 января в Еврейском музее и центре толерантности в Москве откроется выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста», основанная на материалах дневников, которые вели девушки в гетто и зонах оккупации в годы Второй мировой войны.

«В годы Второй мировой войны многие евреи вели дневники, но сохранились лишь немногие из них: при обнаружении личные записи уничтожались как подлинные исторические документы, свидетельства преступлений. Экспозиция представит истории шести девушек — Анны Франк, Элен Берр, Евы Хейман, Мэри Берг, Элизабет Кауфманн и Рутки Ласкер — восстановленные по материалам дневников и личных архивов», — соообщает сайт музея.

Помимо автобиографических текстов в экспозицию войдут фотографии, исторические артефакты и звуковые инсталляции, воссозданные на основе воспоминаний.

Организаторы выставки (куратор — Моника Норс) называют ее попыткой «сделать память живой, вспомнить не только страхи и утраты, но мечты и надежды»: «В атмосфере духоты и абсурдных ограничений Анна Франк, Элен Берр, Ева Хейман и другие девушки пишут о первой любви, о цветах и красивых платьях, о страсти к книгам и знаниям».

На выставке также будут представлены работы художников Ансельма Кифера, Мирослава Балки, Кристиана Болтански, Германа Нитча, Хаима Сокола, Ори Гершта, Вадима Сидура и Гюстава Мецгера. Над экспозицией работают архитекторы Кирилл Асс и Надежда Корбут.

Выставка «Анна Франк. Дневники Холокоста» в Еврейском музее и центре толерантности продлится до 1 апреля.













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