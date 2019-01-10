Исаакиевский собор не передают РПЦ

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Сегодня, 10 января, Комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга сообщил, что распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви утратило силу.

«Распоряжение утратило силу. Новое распоряжение может быть издано после поступления от РПЦ официальной заявки о передаче последней здания Исакиевского собора, предусмотренной 327-ФЗ. Такой заявки по состоянию на сегодня в адрес КИО не поступало», — цитирует «Интерфакс» сообщение КИО.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту Огюста Монферрана, это крупнейший православный храм Петербурга. В 1928–1990 годах службы в соборе не проводились. Сейчас он находится в собственности города и является частью государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор».

Принятое властями Петербурга в конце 2016 года решение передать Исаакиевский собор в безвозмездное пользование РПЦ на 49 лет вызвало в городе споры и конфликты, против него выступили деятели культуры, в частности, директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский и директор ГМП «Исаакиевский собор» в 2008–2017 годах Николай Буров.

Распоряжение, утверждающее план мероприятий по передаче Исаакиевского собора РПЦ, предусматривает необходимость заключения соответствующего договора в течение 24 месяцев. Этот срок истек в декабре 2018 года, причем официальная заявка от РПЦ на передачу Исаакиевского собора до сих пор в Смольный не была подана.









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