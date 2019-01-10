Владельцем «Фонтанки.ру» стал издатель журналов Elle и Maxim

Российский медиаменеджер Виктор Шкулев, совладелец холдинга Hearst Shkulev Media, издающего журналы Elle и Maxim, купил контрольный пакет петербургской интернет-газеты «Фонтанка.ру».

Как сообщает «Фонтанка.ру», эта сделка стала крупнейшей на рынке СМИ Петербурга за последнее время и одной из самых крупных в стране в разряде электронных медиа.

По словам Андрея Константинова, председателя совета директоров АО «Ажур-медиа», учредителя «Фонтанки.ру», серьезных изменений в редакционной политике издания не предполагается.

Виктор Шкулев — «один из самых серьезных в мире медиа людей в России, предприниматель, говорящий с нами на одном языке. Он много опытнее нас, но нам понятны и близки его взгляды на бизнес», — говорит Андрей Константинов. Он уверен, что для издания сделка «открывает новые перспективы и возможности».

«Фонтанка.ру» — информационно-аналитическое и общественно-политическое издание, в ежедневном режиме работает с августа 2000 года. В рейтинге «Яндекс.Радар» по итогам первой недели 2019 года сайт fontanka.ru занимает 55-е место со средней дневной аудиторией 192 693 пользователей.

















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