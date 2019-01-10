 
10:04 10 января 2019Новости
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Группа Jungle даст концерты в Петербурге и Москве

News_detailed_picture© Charlie Di Placido

В конце января в Петербурге и Москве выступит британская модерн-соул группа Jungle.

Петербургский концерт состоится 27 января в клубе «Космонавт», московский — 28 января в клубе «ГлавClub Green Concert».

Выступления в нашей стране входят в программу мирового тура британских музыкантов в поддержку их нового альбома «For Ever», который вышел 14 сентября 2018 года.

«Фавориты крупнейших фестивальных площадок по обе стороны Атлантики, включая Glastonburry и Lollapalooza, количеству релизов предпочитают качество: "For Ever" — второй полновесный лонгплей, вышедший через четыре года после релиза дебютного "Jungle", — отмечают организаторы российских концертов, агентство Pop Farm. — Балансируя на стыке фанка 70-х, психоделического диско и голубоглазого соула, группа не скатывается в банальный ревайвл, напротив — звучит очень свежо и актуально».









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