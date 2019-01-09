Фильм Карлоса Рейгадаса «Наше время» выйдет в России

© «Иноекино»

17 января компания «Иноекино» выпускает в российский прокат фильм мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса «Наше время».

«Мексиканского режиссера часто называют последователем Бунюэля, Дрейера и Тарковского, а также одним из главных представителей модного фестивального течения под названием "медленное кино", — сообщает сайт компании «Иноекино». — История, которую разыгрывают перед нами Карлос Рейгадас со своей женой Наталией Лопес, — это и любовный треугольник, который пытается притвориться гимном свободным отношениям, и реализация эротической фантазии мужа, и сложное повествование о доверии в отношениях».

Премьерные и специальные показы фильма «Наше время» пройдут 11–19 января в Москве и Петербурге.

В Москве картину представят главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, редактор сайта «Искусство кино» Егор Беликов и кинокритик и редактор видео-эссе «КиноПоиска» Владимир Лященко, в Петербурге — кинокритики Алексей Артамонов и Андрей Карташов.

«Наше время» ( Nuestro tiempo / Our Time, Мексика-Франция-Германия-Дания-Швеция. 2018)

Режиссер: Карлос Рейгадас

Автор сценария: Карлос Рейгадас

Оператор: Диего Гарсия

В главных ролях: Наталия Лопес, Карлос Рейгадас, Фил Бёрджес, Рут Рейгадас, Элеасар Рейгадас



Синопсис: Жизнь семьи известного поэта Хуана и его жены, преподавательницы английской литературы, Эстер, управляющих ранчо в мексиканской провинции, меняется после появления американца Фила, объездчика лошадей. Отношения Эстер и Хуана становятся играми интеллектуалов, и люди оказываются не менее одержимыми животными страстями, чем быки, которых они выращивают.











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