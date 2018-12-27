«Иллюзион» устраивает итальянский уикенд

«Иллюзион» устраивает итальянский уикендКадр из фильма «Чудеса»© Bim Distribuzione
С 1 по 9 января в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет мини-фестиваль итальянского кино.
В программе популярные итальянские фильмы, выходившие в прокат за последние два года:
- «Чудеса» (Le meraviglie, 2014, Италия-Швейцария-Германия), реж. Аличе Рорвакер, Гран-при Каннского фестиваля;
- «Прогулка по Риму» (Una gita a Roma, 2017, Италия), реж. Карин Пройа;
- «Между нами, девочками» (Qualcosa di nuovo, 2016, Италия), реж. Кристина Коменчини;
- «Неаполитанские истории» (Bagnoli Jungle, 2015, Италия), реж. Антонио Капуано;
- «Голодные сердца» (Hungry Hearts, 2014, Италия), реж. Саверио Костанцо.
Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание сеансов приводится на сайте кинотеатра «Иллюзион».
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