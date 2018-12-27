«Иллюзион» устраивает итальянский уикенд

Кадр из фильма «Чудеса» © Bim Distribuzione

С 1 по 9 января в московском кинотеатре «Иллюзион» пройдет мини-фестиваль итальянского кино.

В программе популярные итальянские фильмы, выходившие в прокат за последние два года:

«Чудеса» ( Le meraviglie, 2014, Италия-Швейцария-Германия), реж. Аличе Рорвакер, Гран-при Каннского фестиваля;

Le meraviglie, 2014, Италия-Швейцария-Германия), реж. Аличе Рорвакер, Гран-при Каннского фестиваля; «Прогулка по Риму» ( Una gita a Roma, 2017, Италия), реж. Карин Пройа;

Una gita a Roma, 2017, Италия), реж. Карин Пройа; «Между нами, девочками» ( Qualcosa di nuovo, 2016, Италия), реж. Кристина Коменчини;

Qualcosa di nuovo, 2016, Италия), реж. Кристина Коменчини; «Неаполитанские истории» ( Bagnoli Jungle, 2015, Италия), реж. Антонио Капуано;

Bagnoli Jungle, 2015, Италия), реж. Антонио Капуано; «Голодные сердца» ( Hungry Hearts, 2014, Италия), реж. Саверио Костанцо.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Расписание сеансов приводится на сайте кинотеатра «Иллюзион».

































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