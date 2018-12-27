РНБ проводит выставку к столетию Даниила Гранина

Сегодня, 27 декабря, в Зале Корфа Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге открывается выставка «Идущий на грозу», приуроченная к столетию со дня рождения писателя Даниила Гранина (1919-2017).

«Экспозиция представит творчество Даниила Гранина от первых публикаций в различных литературных журналах 1930-х годов до последних работ, посвященных петровской эпохе и изданных несколько лет назад», — сообщает сайт РНБ.

Один из разделов выставки рассказывает о людях, ставших героями романов Даниила Гранина — о революционере Ярославе Домбровском, философе и биологе Александре Любищеве, генетике Николае Тимофееве-Ресовском, разведчиках и радиотехниках Джеймсе Барри, Альфреде Саранте и других.

Также среди экспонатов книги о блокаде, книги с автографами писателя, фотографии.

Как отмечают организаторы выставки, «особое внимание будет уделено многолетнему сотрудничеству Даниила Александровича Гранина с Публичной библиотекой, его деятельности во главе Общества друзей Российской национальной библиотеки».

Выставка «Идущий на грозу» в РНБ продлится до 6 февраля 2019 года.









ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ