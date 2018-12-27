РНБ проводит выставку к столетию Даниила Гранина© Российская национальная библиотека
Сегодня, 27 декабря, в Зале Корфа Российской национальной библиотеки (РНБ) в Петербурге открывается выставка «Идущий на грозу», приуроченная к столетию со дня рождения писателя Даниила Гранина (1919-2017).
«Экспозиция представит творчество Даниила Гранина от первых публикаций в различных литературных журналах 1930-х годов до последних работ, посвященных петровской эпохе и изданных несколько лет назад», — сообщает сайт РНБ.
Один из разделов выставки рассказывает о людях, ставших героями романов Даниила Гранина — о революционере Ярославе Домбровском, философе и биологе Александре Любищеве, генетике Николае Тимофееве-Ресовском, разведчиках и радиотехниках Джеймсе Барри, Альфреде Саранте и других.
Также среди экспонатов книги о блокаде, книги с автографами писателя, фотографии.
Как отмечают организаторы выставки, «особое внимание будет уделено многолетнему сотрудничеству Даниила Александровича Гранина с Публичной библиотекой, его деятельности во главе Общества друзей Российской национальной библиотеки».
Выставка «Идущий на грозу» в РНБ продлится до 6 февраля 2019 года.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
18:23Объявлена программа фестиваля «Возвращение»
16:17«Иллюзион» устраивает итальянский уикенд
14:33РНБ проводит выставку к столетию Даниила Гранина
13:30В России пройдет передвижная выставка Айвазовского
12:51Фонд V-A-C объявил планы на 2019 год
11:18Итальянцы поставили «Лючию ди Ламмермур» в Мариинке
Вчера
18:13Музей архитектуры представит выставку о Владимире Шухове
15:23Объявлены номинанты премии «Золотой орел»
12:53The Orb выступят в РоссииВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить