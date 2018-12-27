Итальянцы поставили «Лючию ди Ламмермур» в Мариинке

29 декабря на сцене Мариинского-2 состоится премьера оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Над спектаклем работает итальянская команда, ранее поставившая в Мариинском театре оперы Верди «Симон Бокканегра» и «Фальстаф».

Режиссер-постановщик «Лючии ди Ламмермур» — Андреа Де Роза, художник-постановщик — Симоне Маннино, художник по костюмам — Алессандро Лаи, художник по свету и видео — Паскуале Мари.

Музыкальный руководитель и дирижер — Валерий Гергиев. Партии готовят Альбина Шагимуратова, Ольга Пудова, Айгуль Хисматуллина, Сергей Скороходов, Мигран Агаджанян, Евгений Акимов, Алексей Марков, Владислав Сулимский, Роман Бурденко, Владимир Мороз, Владимир Феляуэр, Станислав Трофимов и Вадим Кравец.

«Время в нашей постановке можно обозначить как первые десятилетия XX века. Два важных источника вдохновения, которые дороги и мне, и режиссеру Андреа Де Розе: итальянская живопись первой половины XX века (Джорджо Де Кирико, Антонио Донги, Феличе Казорати) и фильмы Альфреда Хичкока, особенно "Завороженный", снятый в сотрудничестве с Сальвадором Дали», — цитирует пресс-служба Мариинского театра художника по костюмам Алессандро Лаи.

«Цветовая гамма спектакля — черно-белая, как если бы это был дагеротип, фотоснимок эпохи или опять же фильм Хичкока, — рассказывает художник. — И единственный иной в нем цвет — цвет крови. Ключ к спектаклю — свадебное платье Лючии. Им будет смирительная рубашка. То, что должно было быть самым желанным и красивым нарядом для женщины, становится инструментом насилия».

Серия премьерных представлений на сцене Мариинского-2 продолжится 30 декабря и 4 и 27 января.









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