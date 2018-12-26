Музей архитектуры представит выставку о Владимире Шухове© Культура.рф
Осенью 2019 года в Музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве откроется выставка, посвященная архитектору и инженеру Владимиру Шухову (1853-1939).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на директора Музея архитектуры Елизавету Лихачеву, эта выставка станет самым большим проектом музея в будущем году.
По словам Лихачевой, в Музее архитектуры откроется сменяемая тематическая экспозиция с целью представить по возможности все экспонаты из его фондов. Так, с конца апреля до сентября в музее можно будет увидеть экспонаты из фондов, связанные с эпохой модерна.
Также в планах музея выставки, посвященные архитектуре XX века, в том числе выставка об истории создания Дворца пионеров на Воробьевых горах.
Кроме того, рассказала Лихачева, в 2019 году завершится обустройство внутреннего двора музея. Для нового пространства будет разработана программа, в которую, в частности, предполагается включить лекции и телепоказы
В 2018 году прошел конкурс на застройку территории Музея аритектуры и возведение временной конструкции. «В марте 2019 года мы начнем ее строить, а в конце апреля откроем», — пояснила директор музея.
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