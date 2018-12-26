Объявлены номинанты премии «Золотой орел»Кадр из фильма «Лед»© Россия-1
Сегодня, 26 декабря, Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов премии «Золотой орел» 2018 года.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на дирекцию академии, по числу номинаций лидируют фильмы «Лед» Олега Трофима (10), «Движение вверх» Антона Мегердичева (9) и «История одного назначения» Авдотьи Смирновой (7).
Также в категории «Лучший фильм» номинированы «Война Анны» Алексея Федорченко и «Спитак» Александра Котта. В категории «Лучший режиссер» на премию претендуют Алексей Федорченко, Антон Мегердичев и Авдотья Смирнова.
Среди номинантов в актерских категориях Марта Козлова, Аглая Тарасова, Светлана Ходченкова, Ирина Горбачева, Александр Петров, Владимир Машков, Олег Меньшиков и Андрей Смоляков.
В категории «Лучший телесериал» номинированы «Обычная женщина», «Хождение по мукам», «Мост» и «Березка», в категории «Лучший анимационный фильм» — «Гофманиада», «Матрос Петр Кошка», «Пять минут до моря».
На соискание премии за 2018 год рассматривались российские картины, впервые публично показанные в России с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года, а также фильмы прошлого года, которые по тем или иным причинам не выдвигались на премию по итогам 2017 года. Всего экспертный совет премии рекомендовал для голосования 51 полнометражный игровой фильм, 46 неигровых и 25 короткометражных фильмов.
Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 25 января 2019 года.
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