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Названы самые популярные песни «Вконтакте»

News_detailed_picture© «ВКонтакте»

Сегодня, 25 декабря, социальная сеть «Вконтакте» составила список самых прослушиваемых треков сообщества VK Music и музыкального сервиса BOOM по итогам 2018 года.

Как сообщает пресс-служба «Вконтакте», самой популярной песней года года стал трек «Panda E» белорусского рэпера CYGO.

Полностью рейтинг «Вконтакте» выглядит следующим образом:

  1. «Panda E» — CYGO
  2. «Медуза» — MATRANG
  3. «Минимал» — Элджей
  4. «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai
  5. «Novella» — IVAN VALEEV
  6. «rockstar» — Post Malone
  7. «Медина» — Jah Khalib
  8. «Ноты» — HammAli & Navai
  9. «Под фонарем» — RASA
  10. «Запах моей женщины» — Адлер Коцба, Timran
  11. «Мокрые кроссы» — Тима Белорусских
  12. «360°» — Элджей
  13. «Гучи» — Тимати feat. «Егор Крид
  14. «Я хочу» — Grivina
  15. «Миллион алых роз» — Егор Крид
  16. «Дым» — Леша Свик
  17. «Малиновый свет» — Леша Свик
  18. «ДНК» — Джиган & Артем Качер
  19. «Моряк» — Feduk
  20. «Розовое вино» — Элджей & Feduk
  21. «Каждый раз» — Монеточка
  22. «Drunk Groove»» — MARUV & BOOSIN
  23. «Воу-воу палехчэ»» — Jah Khalib
  24. «Половина»» — Ka-Re
  25. «Rastafari»» — Santiz
  26. «Цвет настроения черный»» — Егор Крид feat. «Филипп Киркоров
  27. «Captain»» — Miyagi
  28. «Я люблю тебя»» — Rauf & Faik
  29. «Между Телами»» — Montesuma&Manula
  30. «Плакала»» — KAZKA


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