Названы самые популярные песни «Вконтакте»© «ВКонтакте»
Сегодня, 25 декабря, социальная сеть «Вконтакте» составила список самых прослушиваемых треков сообщества VK Music и музыкального сервиса BOOM по итогам 2018 года.
Как сообщает пресс-служба «Вконтакте», самой популярной песней года года стал трек «Panda E» белорусского рэпера CYGO.
Полностью рейтинг «Вконтакте» выглядит следующим образом:
- «Panda E» — CYGO
- «Медуза» — MATRANG
- «Минимал» — Элджей
- «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai
- «Novella» — IVAN VALEEV
- «rockstar» — Post Malone
- «Медина» — Jah Khalib
- «Ноты» — HammAli & Navai
- «Под фонарем» — RASA
- «Запах моей женщины» — Адлер Коцба, Timran
- «Мокрые кроссы» — Тима Белорусских
- «360°» — Элджей
- «Гучи» — Тимати feat. «Егор Крид
- «Я хочу» — Grivina
- «Миллион алых роз» — Егор Крид
- «Дым» — Леша Свик
- «Малиновый свет» — Леша Свик
- «ДНК» — Джиган & Артем Качер
- «Моряк» — Feduk
- «Розовое вино» — Элджей & Feduk
- «Каждый раз» — Монеточка
- «Drunk Groove»» — MARUV & BOOSIN
- «Воу-воу палехчэ»» — Jah Khalib
- «Половина»» — Ka-Re
- «Rastafari»» — Santiz
- «Цвет настроения черный»» — Егор Крид feat. «Филипп Киркоров
- «Captain»» — Miyagi
- «Я люблю тебя»» — Rauf & Faik
- «Между Телами»» — Montesuma&Manula
- «Плакала»» — KAZKA
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