Названы самые популярные песни «Вконтакте»

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Сегодня, 25 декабря, социальная сеть «Вконтакте» составила список самых прослушиваемых треков сообщества VK Music и музыкального сервиса BOOM по итогам 2018 года.

Как сообщает пресс-служба «Вконтакте», самой популярной песней года года стал трек «Panda E» белорусского рэпера CYGO.

Полностью рейтинг «Вконтакте» выглядит следующим образом:

«Panda E» — CYGO «Медуза» — MATRANG «Минимал» — Элджей «Пустите меня на танцпол» — HammAli & Navai «Novella» — IVAN VALEEV «rockstar» — Post Malone «Медина» — Jah Khalib «Ноты» — HammAli & Navai «Под фонарем» — RASA «Запах моей женщины» — Адлер Коцба, Timran «Мокрые кроссы» — Тима Белорусских «360°» — Элджей «Гучи» — Тимати feat. «Егор Крид «Я хочу» — Grivina «Миллион алых роз» — Егор Крид «Дым» — Леша Свик «Малиновый свет» — Леша Свик «ДНК» — Джиган & Артем Качер «Моряк» — Feduk «Розовое вино» — Элджей & Feduk «Каждый раз» — Монеточка «Drunk Groove»» — MARUV & BOOSIN «Воу-воу палехчэ»» — Jah Khalib «Половина»» — Ka-Re «Rastafari»» — Santiz «Цвет настроения черный»» — Егор Крид feat. «Филипп Киркоров «Captain»» — Miyagi «Я люблю тебя»» — Rauf & Faik «Между Телами»» — Montesuma&Manula «Плакала»» — KAZKA







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