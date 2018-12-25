Вышел первый номер Бюллетеня Лаборатории художественной критики

© Лаборатория художественной критики

27 декабря в книжном магазине РГГУ «У Кентавра» состоится презентация первого выпуска нового периодического издания по искусству, критике и теории — Бюллетеня Лаборатории художественной критики «Термит».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Участники презентации:

Анатолий Осмоловский — художник, теоретик искусства, куратор, ректор Института «База»;

— художник, теоретик искусства, куратор, ректор Института «База»; Борис Клюшников — философ, историк искусства, специалист в области методологии искусствознания, преподаватель кафедры кино и современного искусства РГГУ, института «База» и Школа Родченко;

— философ, историк искусства, специалист в области методологии искусствознания, преподаватель кафедры кино и современного искусства РГГУ, института «База» и Школа Родченко; Константин Бохоров — искусствовед, критик, куратор и художник, преподаватель института «База».

Бюллетень Лаборатории художественной критики будет выходить три раза в год по завершении каждого триместра (журнал привязан к образовательной программе Лаборатории) по итогам конференции и объединять тексты докладов, переводы с комментариями и работы лаборантов, сообщают организаторы презентации.

Каждый выпуск будет сопровождать специальный художественный проект.

В первый сборник вошли тексты Анатолия Осмоловского, Бориса Клюшникова, Константина Бохорова, Александры Шестаковой, Егора Софронова, Вика Лащенова, Марианны Кручиновой, Саши Грач, Романа Балабанова, Анастасии Хаустовой, а также переводы работ Алена Бадью «Субъект искусства» и Вилема Флюссера «Перекодировка» с комментариями Бориса Клюшникова, Константина Бохорова и Анатолия Осмоловского.

Лаборатория художественной критики (совместно с институтом «База») — новый проект Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» с собственной годовой образовательной программой.









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