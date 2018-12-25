Награждены лауреаты премии «Московский наблюдатель»

24 декабря в клубе «Дача на Покровке» прошла шестая церемония вручения премии «Московский наблюдатель».

Об этом сообщают организаторы премии, ассоциация «Культурная инициатива».

В номинации «Точка обзора» лауреатом стал Игорь Лёвшин. Он отмечен за статью «Песни под кофемолку» (под псевдонимом Валентин Алень) об 11-х Жан-Жаковских чтениях с Николаем Байтовым.

В номинации «Колесо обозрения» победил Владимир Березин, автор эссе «Язык — друг мой» о Фестивале медленного чтения «Война и мир языков. Лингвистическая история Иерусалима», опубликованного на сайте Rara Аvis.

В номинации «Точка обзора» рассматривались статьи сайта «Культурная инициатива» — площадки, с которой «Московский наблюдатель» начинал поиски наилучшей конструкции для создания рассказа о литературном вечере.

Лауреатов в этой номинации определило жюри, постоянными членами которого являются поэты и критики Геннадий Каневский, Кирилл Корчагин, Леонид Костюков и Дмитрий Кузьмин и члены оргкомитета премии.

В конкурсе номинации «Колесо обозрения» участвовали материалы, опубликованные в сезоне 2016/2017 и выдвинутые порталом «Год литературы», сайтом Государственного литературного музея, «Литературной газетой», электронным журналом «Лиterraтура», приложением к «Независимой газете» Ex libris, сайтами Rara Avis и «Культурная инициатива».

Лауреатов в номинации «Колесо обозрения» определило большое жюри, в состав которого вошли поэты, писатели, критики, филологи, историки литературы Дмитрий Бак, Евгений Бунимович, Алексей Варламов, Игорь Волгин, Александр Гаврилов, Наталья Иванова, Александр Казинцев, Геннадий Каневский, Леонид Костюков, Кирилл Корчагин, Дмитрий Кузьмин и Лев Рубинштейн.









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