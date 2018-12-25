Фильм «Баския: Взрыв реальности» выйдет в российский прокат© Beat Film
17 января компания Beat Films при поддержке Музея современного искусства «Гараж» выпускает в российский прокат фильм Сары Драйвер «Баския: Взрыв реальности», посвященный Жан-Мишелю Баския.
«Баския: Взрыв реальности» — история художника от первых шагов в искусстве до момента продажи первой картины, насыщенная архивными съемками Нью-Йорка рубежа 1970-х и 1980-х и интервью с современниками Баския.
Премьера фильма состоялась в июне 2018 года на Beat Film Festival в Москве. Теперь его можно будет посмотреть в кинотеатрах Москвы, Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Красноярска, Екатеринбурга и Минска.
К выходу фильма в каждом городе запланирована параллельная программа — серия лекций и дискуссий с критиками, художниками и искусствоведами.
В Москве прокат начнется на день раньше, 16 января, в Музее современного искусства «Гараж», где перед показом вступительную лекцию прочитает критик и куратор «Гаража» Валентин Дьяконов. На следующий день в «Иллюзионе» пройдет специальный показ фильма и паблик-ток с молодыми художниками.
В Петербурге 16 января после предпремьерного показа в кинотеатре «Аврора» состоится круглый стол «Художник в городе», на котором искусствовед Алексей Бойко, продюсер и куратор проектов Института исследования стрит-арта Альбина Мотор и критик и куратор Олеся Туркина поговорят с молодым художником Вовой Абихом о первопроходцах стрит-арта и влиянии западных художников на художественные эксперименты в России.
19 января в Москве и Петербурге пройдет парный показ фильмов «Gimme Danger. История Игги и Thе Stooges» Джима Джармуша и «Баския: Взрыв реальности» Сары Драйвер.
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