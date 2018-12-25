Гослитмузей устраивает новогодний литературный завтрак© Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля
3 января Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля организует праздничную программу «Литературный завтрак, или Новогодний утренник для взрослых».
Начало в 11:20, необходима предварительная регистрация.
«Гостей ждет прогулка по Музею Серебряного века с рассказом о зимних традициях начала ХХ века, — говорится в сообщении на сайте Гослитмузея. — Как поэты отмечали Новый год и Рождество? Как они описывали зиму? Какие зимние забавы любила московская публика начала ХХ века? Какие угощения были популярны во время зимних гуляний? Какие подарки мастерили в кругу семьи? После экскурсии гостей ждет творческий мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира».
Утрениик завершится завтраком во дворике музея. «В меню: традиционные горячие русские пирожки со всевозможными начинками, душистый чаек из самовара, игры в снежки и загадывания желаний», — сообщают организаторы.
Ведущие программы: заведующий отделом Гослитмузея «Музей Серебряного века» Михаил Шапошников и заместитель директора Гослитмузея по развитию Ксения Белькевич.
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