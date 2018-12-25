Перед Новым годом вход в ГМИИ будет бесплатным© Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
31 декабря постоянные экспозиции Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) будут открыты для бесплатного посещения.
Как сообщает сайт ГМИИ, в этот день музей закроется в 17:00, по бесплатным билетам можно будет пройти в главное здание и Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков.
В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков в 14:00 начнется обзорная экскурсия по постоянной экспозиции.
В главном здании пройдут детские тематические экскурсии (в 12:00 и 14:00) и квест для подростков «В поисках красоты. Мифологические сюжеты в западноевропейском искусстве» (с 12:00 до 14:00).
«В залах постоянной экспозиции участники квеста увидят, как художники представляли Античность в разные периоды европейской истории, какие мифологические сюжеты выбирали для картин, как в их работах воплощались различные представления о красоте. Решая занимательные загадки, шарады и головоломки, посетители погрузятся в атмосферу праздника», — сообщает пресс-служба ГМИИ.
Для того, чтобы приняь участие в квесте, нужно пройти регистрацию и 31 декабря получить в кассе музея бесплатный входной билет в главное здание.
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