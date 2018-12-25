В Москве открылась музей-квартира Солженицына

24 декабря в квартире на Тверской улице в Москве, где Александра Солженицына арестовали перед высылкой из СССР в 1974 году, открылся музей писателя.

Как сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы, в экспозиции квартиры-музея представлено около 500 предметов: архивные фотографии, книги, рабочий стол и пишущая машинка, рукопись и машинопись промежуточных редакций «Архипелага ГУЛАГа», номера журналов «Новый мир» с публикациями Солженицына, медаль и диплом лауреата Нобелевской премии, вещи, которыми писатель пользовался в заключении, в том числе его лагерная телогрейка.

Несколько предметов посвящены несостоявшейся церемонии вручения Нобелевской премии. Она должна была пройти в апреле 1972 года в квартире, где теперь располагается музей, но секретарю Шведской академии не дали советскую визу. Сейчас посетители музея-квартиры могут увидеть самодельные пригласительные билеты на церемонию, фрагменты переписки Солженицына с Нобелевским комитетом и сервиз, купленный специально для церемонии и остававшийся нераспечатанным до 2018 года.

По словам Натальи Солженицыной, которая приняла участие в открытии музея, эта квартира была самым дорогим местом в Москве для ее мужа — здесь родились три его сына, этот дом стал для Солженицына последним местом жительства до его высылки из СССР.

«О Солженицыне есть и другие музеи: родился, учился, женился, воевал. А здесь квартира всё помнит, с ним тесно связана <...> здесь концентрированная атмосфера», — приводит слова Солженицыной ТАСС.









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