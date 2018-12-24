Звучащую художественную речь обсудят в РГГУ

© У Кентавра / Facebook

26 декабря в книжной лавке РГГУ «У кентавра» состоится дикуссия «Звучащие стихи и читающие поэты: как о них писать и зачем изучать?».

Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.

«Есть эпохи, когда стихотворение не только существует сугубо приватно, но и собой эту приватность олицетворяет: стихи читаются про себя и это чтение требует сосредоточенной тишины, особого рода интимности. Есть эпохи, когда поэзия выходит на площади и стадионы, и устный модус ее существования становится более заметен. Стихи исполняются и поэтами, и актерами, собирают аудитории. Именно такие эпохи обычно остаются в памяти литературы как “поэтические”. Вот и сейчас читающий поэт стал фигурой привычной, особенно для молодежной аудитории, которая зачастую предпочитает онлайн-запись с авторским исполнением стихов — традиционной поэтической книге. Но этот "звучащий" модус существования поэзии требует совсем другого языка для своего осмысления и описания. Какие для этого есть ресурсы у наук, занимающихся литературой? Что делать с поэтическими исполнениями литературной критике? Книга "Звучащая художественная речь. Работы Кабинета изучения художественной речи (1923–1930)" (Издательство «Три квадрата») показывает, как эти проблемы ставились и решались в 1920-е годы в Государственном институте истории искусств», — сообщают организаторы встречи на ее странице в фейсбуке.

Участники:

Валерий Золотухин — театровед, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общзественных наук РАНХиГС, автор работ по истории театра, истории и теории звучащей художественной речи, участник лаборатории Theatrum Mundi;

— театровед, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Института общзественных наук РАНХиГС, автор работ по истории театра, истории и теории звучащей художественной речи, участник лаборатории Theatrum Mundi; Денис Ларионов — поэт и критик, Институт филологии и истории РГГУ;

— поэт и критик, Институт филологии и истории РГГУ; Владимир Фещенко — кандидат филологических наук, переводчик, старший научный сотрудник Института языкознания РАН.

От проекта «Гуманитарные среды»:

Аркадий Перлов — кандидат исторических наук, директор Высшей школы европейских культур РГГУ;

— кандидат исторических наук, директор Высшей школы европейских культур РГГУ; Александр Марков — профессор Факультета истории искусств РГГУ.

Модератор — Евгения Вежлян (Воробьева), куратор проектов Центра новейшей русской литературы ИФИ РГГУ.

Встреча проводится в рамках междисциплинарного проекта гуманитарных встреч «Среда на Чаянова», организованного Центром новейшей русской литературы, Высшей школой европейских культур и Факультетом истории искусств РГГУ с целью обсуждения — поверх дисциплинарных и цеховых барьеров — трансформаций, которым подвержены все стороны современной культурной реальности.









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