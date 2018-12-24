Пользователи «Кинопоиска» назвали лучшие фильмы года

Пользователи «Кинопоиска» назвали лучшие фильмы годаКадр из фильма «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»© Fox Searchlight Pictures
Портал «Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года, составленный на основе пользовательских рейтингов.
«При выборе главных фильмов в расчет принимали рейтинг фильма и количество оценок. Учитывались полнометражные художественные фильмы (в том числе и анимационные), вышедшие в российский прокат с 1 января по 16 декабря 2018 года. Топы составлены по рейтингам, актуальным на 16 декабря, и не включают картины, набравшие меньше 5000 оценок», — сообщает «Кинопоиск».
Лучшим фильмом с рейтингом 8,1 стала картина Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, Великобритания-США), лучшим российским фильмом признана спортивная драма «Движение вверх» (рейтинг — 7,7). Каждый из этих фильмов пользователи портала оценили более 100 тысяч раз.
Лучшим новым сериалом с рейтингом 7,5 стал «Видоизмененный углерод» (Altered Carbon), лучшим российским сериалом — «Домашний арест» (рейтинг — 8).
В рейтингах актеров, составленных с учетом числа посещений их страниц на «Кинопоиске», первые места среди иностранцев заняли Том Харди (Великобритания) и Марго Робби (Австралия), среди россиян — Александр Петров (второй год подряд) и Любовь Аксенова.
Кроме того, собственные итоги года представила редакция «Кинопоиска». Лучшим фильмом назван «Остров собак» (Isle of Dogs, Германия-США) Уэса Андерсона, также отмечены сериалы «Звоните ДиКаприо!» (Россия), «Маньяк» (Maniac, Франция-США) и «Острые предметы» (Sharp Objects, США).
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