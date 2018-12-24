Инженерный театр АХЕ представит новогоднюю программу

12 и 13 января на площадке «Порох» в Петербурге состоится премьера новой программы сиюминутного кабаре «Глория транзит» Инженерного театра АХЕ.

«Это вечер театральных импровизаций в двух отделениях, — сообщает сайт театра. — Действие по форме ближе всего именно к кабаре. Это дискретные сцены, объединенные общей темой (на каждый вечер своей), яркими персонажами, общением с публикой и музыкой. Мы называем такое кабаре сиюминутным».

12 января на сцене «Пороха» пройдет вечер «Гульфик истины», который его авторы определяют как «травести-батл с использованием недостойных умений».

На 13 января запланировано «Ругу святош» — «нетрадиционный вертеп с участием крылатых питомцев и их традиционных хозяев».

Постановка: Инженерный театр АХЕ и гости

На сцене: Максим Исаев, Павел Семченко, Николай Хамов, Валерий Кефт, Олег Жуковский, Аврора Жуковская, Гала Самойлова, Александр Кошкидько, Игорь Устинович, Анна Буданова, Эммануил Овсянников, Владимир Варнава.

Музыка: Денис Антонов

Свет: Александр Курганский

Звук: Денис Антонов

Кроме того, 19 и 20 января в «Порохе» будет показана обновленная версия моноспектакля Павла Семченко «Па-дражание драматической машине»









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