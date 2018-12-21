Игорь Левит сыграет Рахманинова с Курентзисом

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29 декабря в Большом зале Московской консерватории оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит произведения Рахманинова. Солист – Игорь Левит (фортепиано).

Как сообщает сайт консерватории, в программе концерта Рапсодия на тему Паганини (1934) и Симфонические танцы (1940).

Игорь Левит (р. 1987) учился у Ханса Лейграфа в Моцартеуме, а также у Карл-Хайнца Кеммерлинга, Матти Раекаллио и Бернда Гёцке в Ганноверской консерватории (2000–2010).

В 2004 году получил второй приз Международного конкурса имени Марии Каллас в Афинах и первый приз Международного конкурса пианистов в Хамамацу. В 2005 году выиграл четыре награды на Международном конкурсе пианистов имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве, в 2009 году — приз на фестивале «Киссингенское лето» в Бад-Киссингене. Лауреат премии Echo Klassik (2014).

Сотрудничал с Израильским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Северонемецкого радио, Английским камерным оркестром, Камерным оркестром Европы, Штутгартским филармоническим оркестром и другими коллективами. Выступал в камерных ансамблях с такими музыкантами, как Миша Майский, Сергей Крылов, Ким Кашкашьян, Даниэль Мюллер-Шотт и Максим Венгеров.

В дскографии пианиста альбомы с записями Баха, Бетховена, Шумана, Листа, Вагнера, Бузони, Билла Эванса и Фредерика Ржевского.













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