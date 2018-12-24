Выставка Меера Айзенштадта откроется в Москве

26 декабря в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» начнет работу выставка «Меер Айзенштадт. К синтезу 1930-х».

«На ней будут представлены произведения одного из самых парадоксальных, необычных и ярких советских скульпторов рубежа 1920-х — 1930-х годов, — сообщает сайт галереи. — Это вторая в истории персональная выставка Меера Айзенштадта, чья скульптура и графика до сих пор незаслуженно остается малоизученной и практически неизвестной широкой публике».

Значительная часть работ предоставлена наследниками скульптора и экспонируется впервые — гипсовая, мраморная и бронзовая скульптура, графика, фотографии несохранившихся произведений, а также личные документы и письма.

Куратор выставки — Александра Селиванова.

Выставка «Меер Айзенштадт. К синтезу 1930-х» продлится до 3 февраля 2019 года.

Партнеры: Ярославский художественный музей, Государственный музей А.С. Пушкина, Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых, Институт физических проблем имени П.Л. Капицы

























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