Выставка Меера Айзенштадта откроется в Москве© Галерея «На Шаболовке»
26 декабря в галерее «На Шаболовке» объединения «Выставочные залы Москвы» начнет работу выставка «Меер Айзенштадт. К синтезу 1930-х».
«На ней будут представлены произведения одного из самых парадоксальных, необычных и ярких советских скульпторов рубежа 1920-х — 1930-х годов, — сообщает сайт галереи. — Это вторая в истории персональная выставка Меера Айзенштадта, чья скульптура и графика до сих пор незаслуженно остается малоизученной и практически неизвестной широкой публике».
Значительная часть работ предоставлена наследниками скульптора и экспонируется впервые — гипсовая, мраморная и бронзовая скульптура, графика, фотографии несохранившихся произведений, а также личные документы и письма.
Куратор выставки — Александра Селиванова.
Выставка «Меер Айзенштадт. К синтезу 1930-х» продлится до 3 февраля 2019 года.
Партнеры: Ярославский художественный музей, Государственный музей А.С. Пушкина, Литературно-художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых, Институт физических проблем имени П.Л. Капицы
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