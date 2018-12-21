Ансамбль Kymatic исполнит в МАММ «Вариации» Джона Кейджа

22 декабря в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) начнется концептуальный музыкальный цикл из семи выступлений, организованный ансамблем Kymatic. В основу цикла положены семь «Вариаций» Джона Кейджа.

На концерте 22 декабря прозвучат «Вариации №1» — Constellation Cage (Var. I).

«Композиционными доминантами произведения являются случайность и вариативность — партитура состоит из прозрачных листов, которые музыкантам необходимо накладывать друг на друга для получения своеобразной "схемы" исполнения, — отмечают организаторы концерта. — Этот принцип реализован композитором во всех семи "Вариациях". Работая над ними, Кейдж старался создать предельно «открытые» музыкальные произведения, которые каждый раз будут звучать по-разному, становясь метафорами изменчивости нашего мира».

Также в программе концерта:

Celer (Will Long) — «Everywhere I Go You’re All That I See» (2018), мировая премьера

David Mahler — «Illinois Sleep» (1974), российская премьера

Дмитрий Ремезов — «DNA» (2016)



































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