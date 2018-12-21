 
14:36 21 декабря 2018Новости
2980
S_010 S_020 S_030 S_05помоги
сайту

В Петербурге впервые пройдет фестиваль One Love Fest

News_detailed_picture© One Love Fest

2 и 3 января в петербургском пространстве «Порт Севкабель» пройдет первый зимний музыкальный фестиваль One Love Fest.

Расписание One Love Fest опубликовано на сайте фестиваля:

  • 2 января

    день — Хлеб, СБПЧ, Антоха MC, НИГАТИВ, Snowgoods, Лаунд

    ночьTactics, Komar, Smirnoff, Alex Osadchi, Worm

  • 3 января

    деньLUNA, Cream Soda, МЕДЖИКУЛ, Pompeya, MUJUICE, Тося Чайкина, СОЮЗ

    ночьList, Andrey Panin, Juravlove, Kimbar, Primat, Feodor Allright, Saktu, TANTSUI

Помимо музыкальной части в программе фестиваля зимний маркет, тренировки и мастер-классы по BMX и скейтбордингу, а также выставка тридцати современных художников (куратор — Никита Король), организаторы которой проведут открытый конкурс работ по направлениям «медиаискусство» и «стрит-арт».











ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬ

Комментарии


Сегодня на сайте

Global RussianТеатр
Global Russian 

«Иранская конференция» Ивана Вырыпаева в Москве

20 декабря 20189630
Михайловна звонилаColta Specials
Михайловна звонила 

Швейцарский фотограф Беат Швайцер наблюдает за повседневной жизнью Норильска, куда ограничен допуск иностранцам

20 декабря 201814850
Сказки об ИталииКино
Сказки об Италии 

«Счастливый Лазарь» Аличе Рорвакер — новый фильм о том, что только чудо может спасти старые формы кино

18 декабря 201815800