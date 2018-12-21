В Петербурге впервые пройдет фестиваль One Love Fest

© One Love Fest

2 и 3 января в петербургском пространстве «Порт Севкабель» пройдет первый зимний музыкальный фестиваль One Love Fest.

Расписание One Love Fest опубликовано на сайте фестиваля:

2 января



день — Хлеб, СБПЧ, Антоха MC, НИГАТИВ, Snowgoods, Лаунд



ночь — Tactics, Komar, Smirnoff, Alex Osadchi, Worm

3 января



день — LUNA, Cream Soda, МЕДЖИКУЛ, Pompeya, MUJUICE, Тося Чайкина, СОЮЗ



ночь — List, Andrey Panin, Juravlove, Kimbar, Primat, Feodor Allright, Saktu, TANTSUI

Помимо музыкальной части в программе фестиваля зимний маркет, тренировки и мастер-классы по BMX и скейтбордингу, а также выставка тридцати современных художников (куратор — Никита Король), организаторы которой проведут открытый конкурс работ по направлениям «медиаискусство» и «стрит-арт».

























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