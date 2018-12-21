В Петербурге впервые пройдет фестиваль One Love Fest© One Love Fest
2 и 3 января в петербургском пространстве «Порт Севкабель» пройдет первый зимний музыкальный фестиваль One Love Fest.
Расписание One Love Fest опубликовано на сайте фестиваля:
2 января
день — Хлеб, СБПЧ, Антоха MC, НИГАТИВ, Snowgoods, Лаунд
ночь — Tactics, Komar, Smirnoff, Alex Osadchi, Worm
3 января
день — LUNA, Cream Soda, МЕДЖИКУЛ, Pompeya, MUJUICE, Тося Чайкина, СОЮЗ
ночь — List, Andrey Panin, Juravlove, Kimbar, Primat, Feodor Allright, Saktu, TANTSUI
Помимо музыкальной части в программе фестиваля зимний маркет, тренировки и мастер-классы по BMX и скейтбордингу, а также выставка тридцати современных художников (куратор — Никита Король), организаторы которой проведут открытый конкурс работ по направлениям «медиаискусство» и «стрит-арт».
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