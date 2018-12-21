«Пилигрим» проводит день короткометражного кино

К всероссийской акции «День короткометражного кино» платформа российского авторского кино «Пилигрим» подготовила подборку лучших короткометражных фильмов 2018 года.

В подборку влючены 28 картин, участвовавших кинофестивале в Локарно, «Кинотавре», Московском международном кинофестивале, фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране, «Короче» и других российских и зарубежных фестивалях.

«Эта предновогодняя подборка — хороший повод, чтобы увидеть и оценить фестивальный короткий метр из России, если вы это все время откладывали. Как всегда, все фильмы доступны легально и бесплатно, и после просмотра вы можете поддержать их создателей», — сообщает команда «Пилигрима».

Кроме того, сегодня, 21 декабря, «Пилигрим» представляет онлайн-премьеру черной комедии «PRO КИНО» — альманаха из пяти связанных между собой киноновелл, действие которых происходит за рулем автомобиля.





































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