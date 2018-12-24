Книгу Глеба Смирнова «Artodoxia» обсудят в «Пионере»

© Издательская группа РИПОЛ классик

25 декабря в книжном магазине Pioner Bookstore московского кинотеатра «Пионер» состоится обсуждение новой книги искусствоведа Глеба Смирнова «Artodoxia».

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Куратор литературной программы «Пионера» Сергей Сдобнов и литературный критик Александр Гаврилов обсудят с автором, как искусство приобретает все большую власть над нашими сердцами и что опасного может быть в тяге к прекрасному.

«Глеб Смирнов вводит термин "артодоксия" для обозначения духовной реальности современного мира, в котором традиционные религии постепенно уступают место культуре с ее живыми храмами — музеями, театрами, концертными залами и галереями. Адептами этой религии, часто сами того не подозревая, являются все люди, потребляющие или создающие искусство: все те, кто читает, любит музыку, поэзию, живопись и кино, и красоту во всем, втом числе, в человеческих отношениях», — говорится в аннотации к книге на сайте издательства «Рипол-классик».

На встрече можно будет купить книгу Глеба Смирнова «Artodoxia» по специальной цене и подписать ее у автора.

Прямая трансляция встречи будет вестись на странице Pioner Bookstore в фейсбуке.

















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