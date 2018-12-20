«Алиса» стала гидом по коллекции импрессионистов Пушкинского музея

© Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

Голосовой помощник «Алиса» теперь можно использовать в качестве гида по коллекции импрессионистов Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ).

Чтобы познакомиться с произведениями импрессионистов в сопровождении «Алисы», нужно взять с собой в Пушкинский музей наушники и электронное устройство, на котором установлены приложения «Яндекса» (голосовой помощник внедрен в приложения «Яндекса» для iOS и Android и в «Яндекс.Браузер»).

«Достаточно сфотографировать на смартфон картину из экспозиции, и "Алиса" сообщит, как называется работа и кто ее автор, а затем включит аудиозапись с рассказом о ней», — сообщает пресс-служба музея.

«Алиса» распознает работы, используя компьютерное зрение, а комментарии к ним делают специалисты музея, которые рассказывают, как была создана та или иная картина и в чем ее особенность. Аудиозаписи «Яндекс» получает от платформы сторителлинга izi.TRAVEL, на которой размещены аудиогиды почти двух тысяч музеев мира, в том числе ГМИИ.

«Пушкинский — первый музей, который делает коллаборационный проект с голосовым помощником, — говорит директор ГМИИ Марина Лошак. — Для нас это важный шаг в реализации стратегии цифрового развития музея и его встраивания в концепцию "умного города". Наша задача состоит в том, чтобы по возможности легко и доступно предоставить посетителям достаточно информации для комфортного пребывания в музее. Создание безбарьерной информационной среды в музее — это наш вклад в цифровую трансформацию мира, которая происходит сегодня».









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