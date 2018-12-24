«Порядок слов» проведет музыкальный фестиваль

22 и 23 декабря в независимом петербургском магазине интеллектуальной литературы «Порядок слов» впервые пройдет «Негрушинский фестиваль» – музыкальный фестиваль друзей «Порядка слов».

Об этом сообщает сайт магазина.

«Главное отличительное свойство нашего фестиваля от всех прочих вертикальных и горизонтальных музыкальных инициатив в том, что выступающих не объединяет ничего, кроме кумовства — близкого и дальнего знакомства с коллективом сотрудников "Порядка слов", — пишут организаторы фестиваля. — И еще — наше помещение совершенно не предназначено для концертной деятельности, поэтому выступление для каждой, каждого и каждых у нас — настоящий подвиг».

Расписание «Негрушинского фестиваля»:

22 декабря

17:00 — «Сирень»

18:30 — Салават Сафиуллин и Алексей Боровец

19:30 — Sedna

20:30 — Мария Дубровина

21:10 — Ксения Федорова

22:00 — «Подмышки ПСАБа»

23:00 — Лёля Нордик

23 декабря

17:00 — Вита Зеленская

17:40 — Лейла Алiева

18:00 — «Вальс в Конго»

19:00 — «Ритуальные Услуги»

20:00 — uniswee

21:00 — «Девичья фамилия вашей матери»

22:00 — «Техно-Поэзия»

22:40 — «Печальная Свадьба»

23:30 — Sayōnara Disco







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