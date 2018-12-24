«Порядок слов» проведет музыкальный фестиваль© «Порядок слов»
22 и 23 декабря в независимом петербургском магазине интеллектуальной литературы «Порядок слов» впервые пройдет «Негрушинский фестиваль» – музыкальный фестиваль друзей «Порядка слов».
Об этом сообщает сайт магазина.
«Главное отличительное свойство нашего фестиваля от всех прочих вертикальных и горизонтальных музыкальных инициатив в том, что выступающих не объединяет ничего, кроме кумовства — близкого и дальнего знакомства с коллективом сотрудников "Порядка слов", — пишут организаторы фестиваля. — И еще — наше помещение совершенно не предназначено для концертной деятельности, поэтому выступление для каждой, каждого и каждых у нас — настоящий подвиг».
Расписание «Негрушинского фестиваля»:
22 декабря
- 17:00 — «Сирень»
- 18:30 — Салават Сафиуллин и Алексей Боровец
- 19:30 — Sedna
- 20:30 — Мария Дубровина
- 21:10 — Ксения Федорова
- 22:00 — «Подмышки ПСАБа»
- 23:00 — Лёля Нордик
23 декабря
- 17:00 — Вита Зеленская
- 17:40 — Лейла Алiева
- 18:00 — «Вальс в Конго»
- 19:00 — «Ритуальные Услуги»
- 20:00 — uniswee
- 21:00 — «Девичья фамилия вашей матери»
- 22:00 — «Техно-Поэзия»
- 22:40 — «Печальная Свадьба»
- 23:30 — Sayōnara Disco
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ COLTA.RU В ЯНДЕКС.ДЗЕН, ЧТОБЫ НИЧЕГО НЕ ПРОПУСТИТЬПонравился материал?помоги сайту!
Вчера
17:10Звучащую художественную речь обсудят в РГГУ
16:16Пользователи «Кинопоиска» назвали лучшие фильмы года
14:12Инженерный театр АХЕ представит новогоднюю программу
13:37Катя Бочавар возглавила галерею на Солянке
10:48В Петербурге выйдет неизданный альбом «Кино»
23 декабря 2018
11:21Умер Михаил Алленов
21 декабря 2018
17:20Игорь Левит сыграет Рахманинова с Курентзисом
16:12Выставка Меера Айзенштадта откроется в Москве
15:05Ансамбль Kymatic исполнит в МАММ «Вариации» Джона КейджаВсе новости
Подписывайтесь
на канал COLTA.RU в Яндекс.Дзен,
чтобы ничего не пропустить