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«Порядок слов» проведет музыкальный фестиваль

News_detailed_picture© «Порядок слов»

22 и 23 декабря в независимом петербургском магазине интеллектуальной литературы «Порядок слов» впервые пройдет «Негрушинский фестиваль» – музыкальный фестиваль друзей «Порядка слов».

Об этом сообщает сайт магазина.

«Главное отличительное свойство нашего фестиваля от всех прочих вертикальных и горизонтальных музыкальных инициатив в том, что выступающих не объединяет ничего, кроме кумовства — близкого и дальнего знакомства с коллективом сотрудников "Порядка слов", — пишут организаторы фестиваля. — И еще — наше помещение совершенно не предназначено для концертной деятельности, поэтому выступление для каждой, каждого и каждых у нас — настоящий подвиг».

Расписание «Негрушинского фестиваля»:

22 декабря

  • 17:00 — «Сирень»
  • 18:30 — Салават Сафиуллин и Алексей Боровец
  • 19:30 — Sedna
  • 20:30 — Мария Дубровина
  • 21:10 — Ксения Федорова
  • 22:00 — «Подмышки ПСАБа»
  • 23:00 — Лёля Нордик

23 декабря

  • 17:00 — Вита Зеленская
  • 17:40 — Лейла Алiева
  • 18:00 — «Вальс в Конго»
  • 19:00 — «Ритуальные Услуги»
  • 20:00 — uniswee
  • 21:00 — «Девичья фамилия вашей матери»
  • 22:00 — «Техно-Поэзия»
  • 22:40 — «Печальная Свадьба»
  • 23:30 — Sayōnara Disco


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