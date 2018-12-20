Объявлен открытый конкурс на грант для российских уличных художников© Артмоссфера
21 декабря начнется прием заявок от российских уличных художников на участие в конкурсе, победитель которого получит грант на реализацию своего проекта.
Грант в размере 300 тысяч рублей учрежден Фондом содействия развитию современного искусства RuArts и творческим объединением «Артмоссфера» по итогам аукциона искусства уличной волны, который состоялся 4 декабря в галерее RuArts.
Автора лучшей концепции проекта в области уличного искусства определит экспертный совет: Марианна Сардарова (основатель фонда и галереи RuArts, коллекционер), Катрин Борисов (директор фонда RuArts, арт-директор галереи RuArts, коллекционер), кураторы и основатели творческого объединения «Артмоссфера» Сабина Чагина и Юлия Василенко.
К участию приглашаются российские уличные художники, готовые к самостоятельной реализации собственных проектов. Будут рассмотрены выставочные и издательские проекты, паблик-арт и муралы на городских фасадах, а также образовательные инициативы.
Для участия необходимо представить концепцию проекта, запланированного к реализации на территории РФ в течение 12 месяцев.
Заявки принимаются до 21 февраля 2019 года по адресу org@ruarts.ru. С правилами и условиями участия в конкурсе можно ознакомиться здесь.
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