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Путин: необходимо наказывать за поругание государственных символов в интернете

News_detailed_picture© Пресс-служба Президента России

Сегодня, 20 декабря, на большой пресс-конференции в Москве президент Владимир Путин заявил, что ответственность за поругание государственных символов в интернете должна быть такой же, как вне интернета.

«Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства, — практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете», — цитирует Путина «Интерфакс».

Интернет, отметил президент, «это то же общество, тем более интернет проник во все сферы нашей жизни, поэтому ничего особенно я здесь не вижу».

Полностью текст итоговой пресс-конференции Владимира Путина в ближайшее время будет опубликован на президентском сайте.

12 декабря в Госдуму был внесен пакет законопроектов о наказаниях за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти.

Авторы инициативы — члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») — предлагают наказывать за это административным штрафом до 5000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Ресурсы, распространяющие такого рода информацию, предлагается наказывать блокировкой.

Госдума рассмотрит законопроекты в январе 2019 года.







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