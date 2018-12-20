Путин: необходимо наказывать за поругание государственных символов в интернете© Пресс-служба Президента России
Сегодня, 20 декабря, на большой пресс-конференции в Москве президент Владимир Путин заявил, что ответственность за поругание государственных символов в интернете должна быть такой же, как вне интернета.
«Что касается ответственности за поругание флага, других символов государства, — практически во всех странах это есть. Нужно с уважением относиться к своей стране. Есть правила, которые нужно соблюдать везде. Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете», — цитирует Путина «Интерфакс».
Интернет, отметил президент, «это то же общество, тем более интернет проник во все сферы нашей жизни, поэтому ничего особенно я здесь не вижу».
Полностью текст итоговой пресс-конференции Владимира Путина в ближайшее время будет опубликован на президентском сайте.
12 декабря в Госдуму был внесен пакет законопроектов о наказаниях за распространение в интернете материалов, в неприличной форме выражающих неуважение к обществу, государству, официальным символам РФ и органам власти.
Авторы инициативы — члены Совета Федерации Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») — предлагают наказывать за это административным штрафом до 5000 рублей или административным арестом на срок до 15 суток. Ресурсы, распространяющие такого рода информацию, предлагается наказывать блокировкой.
Госдума рассмотрит законопроекты в январе 2019 года.
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